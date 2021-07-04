Как в кинофильме "Огонь": в нацпарке «Бикин» ликвидировали сильнейший пожар

Крупный пожар локализовали и ликвидировали на территории национального парка «Бикин». Работу провели сотрудники краевого учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», сообщают «Вести:Приморье».

Очаг природного возгорания на севере особо охраняемой природной территории (ООПТ) национальный парк «Бикин» полностью ликвидирован в 10:30 утра 30 июня 2021 года, говорится на сайте ведомства. Для оперативной ликвидации пожара потребовалась слаженная и оперативна работа сотрудников национального парка «Бикин» и бойцов авиалесоохраны. Предполагаемая причина возгорания – стабильно высокие температуры в течение долгого времени (до +36 градусов в тени), а также сухие грозы.

- Это первый пожар на территории, первый опыт ЧС подобного масштаба. Ситуация осложнялась труднодоступностью мест – до места пожара невозможно добраться ни пешком, ни наземным транспортом, ни по реке. Спасибо авиалесоохране, за то, что оперативно откликнулись, быстро собрали команду из 15 человек, которые достойно отработали на сложной территории. Пожар потушен, отмечает директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.

Лесных пожарных с места ЧП вывезут вертолетом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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