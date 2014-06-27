Крупный пожар ликвидирован на «Земле леопарда»

Огонь опустошил сотни гектаров за пределами охраняемой территории, затем проник на заповедные земли, где был оперативно ликвидирован.

Пожар начался на юге Хасанского района Приморья – на сопредельной к нацпарку территории в пограничной зоне с КНР. По предварительным данным, пал пошел со стороны железной дороги, ведущей в приграничный город Хуньчунь.

Из-за неблагоприятной погоды пламя передвинулось в сторону Китая, где уже готовились к встрече с огнем. Защитив от пожара нацпарк, госинспекторы не позволили бедствию распространиться на территорию КНР на данном участке границы.

«Благодаря оперативной работе удалось избежать нанесения ущерба землям национального парка, однако пламя затронуло огромную территорию за его пределами, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]