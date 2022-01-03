В разгар зимы Приморью угрожают лесные пожары

На юге Приморья, в Хасанском районе, высока вероятность лесных пожаров. Так, на южных участках национального парка "Земля леопарда", где отсутствует снежный покров, сохраняется угроза возникновения палов и пожаров, сообщает "Вести: Приморье". Инспекторы особо охраняемой территории подтвердили эту информацию.

Кроме того на юге Приморье уже установлен рекорд по срокам возникновения лесного пожара в зимний период. Не смотря на очень холодную погоду, в конце декабря инспекторы потушили у границ нацпарка первый крупный пожар этой зимы, не допустив проникновение пламени на охраняемую территорию.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]