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В разгар зимы Приморью угрожают лесные пожары

В разгар зимы Приморью угрожают лесные пожары

Источник фото: ФГБУ "Земля леопарда"

На юге Приморья, в Хасанском районе, высока вероятность лесных пожаров. Так, на южных участках национального парка "Земля леопарда", где отсутствует снежный покров, сохраняется угроза возникновения палов и пожаров, сообщает "Вести: Приморье". Инспекторы особо охраняемой территории подтвердили эту информацию. 

Кроме того на юге Приморье уже установлен рекорд по срокам возникновения лесного пожара в зимний период. Не смотря на очень холодную погоду, в конце декабря инспекторы потушили у границ нацпарка первый крупный пожар этой зимы, не допустив проникновение пламени на охраняемую территорию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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