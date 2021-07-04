Анонс на 5 июля

05 июля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

05 июля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Страна Удэхе. Природа». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

05 июля в 10:00. Анимагия. Мультфильм своими руками. г. Владивосток, пр-т Острякова, 13Б.

05 июля в 17:00. ВостокАрт. Курс обучения рисованию "Основы рисования для детей". г. Владивосток, Светланская, 76.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]