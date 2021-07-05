Анонс на 6 июля

06 июля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

06 июля в 10:00. Набережная Спортивной гавани. Впервые во Владивостоке! Иммерсивный театр «История о сумасшедшем капитане!». г. Владивосток.

06 июля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Страна Удэхе. Природа». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

06 июля в 10:00. Анимагия. Мультфильм своими руками. г. Владивосток, пр-т Острякова, 13Б.

06 июля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Встреча времён. Из коллекции Юрия Шпилёва». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

06 июля в 17:30. Школа ЦРР с техническим уклоном. Презентация школы Центра развития робототехники. г. Владивосток, Океанский проспект, 69, ТЦ "Галерея", ауд. 504.

06 июля в 18:00. Игротека. г. Владивосток, ул. Баляева, 48А.

06 июля в 19:00. Океан IMAX. Theatre HD: спектакли в кино. г. Владивосток, ул. Набережная, 3.

06 июля в 19:00. Библиотека им. А. М. Горького. Вечерний кинопоказ немого кино на крыше. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]