Анонс на 3 июля

03 июля в 08:30. Утренняя йога на Набережной Цесаревича. г. Владивосток, Корабельная Набережная, 21.

03 июля в 09:00. Седанка Сити. Бесплатные тренировки на открытом воздухе. г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д.

03 июля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

03 июля в 10:00. Набережная Спортивной гавани. Впервые во Владивостоке! Иммерсивный театр "История о сумасшедшем капитане!". г. Владивосток.

03 июля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Страна Удэхе. Природа». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

03 июля в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

03 июля в 10:00. Приморское Кольцо. Всепородная выставка собак "Летний кубок 2021". г. Владивосток, ул. Приморское Кольцо, 1.

03 июля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Нарисованный Владивосток». г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12.

03 июля в 11:00. Набережная Спортивной гавани. Забег на кубок «Арены Спорта». г. Владивосток, ул. Батарейная, 3.

03 июля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка "Встреча времён. Из коллекции Юрия Шпилёва". г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

03 июля в 12:30. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Детская пешеходная экскурсия "Экспедиция по Корабельной набережной", 7+. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

03 июля в 11:30. Библиотека им. А. М. Горького. Проект "Идём на взлёт". Мастер-классы для детей в Горьковке. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

03 июля в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль "Непослушные котята". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

03 июля в 12:00. Адмиральский сквер. Музыкальные караоке-субботники с Филармонией. г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

03 июля в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Рикки-Тикки-Тави». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

03 июля в 12:00. Пятая набережная. Акция «Камень цвета моря». г. Владивосток, Набережная, 7 (Водноспортивная площадка ЦСКА).

03 июля в 12:00. Владивостокский цирк. Цирк на льду «Айсберг». г. Владивосток, ул. Светланская, 103.

03 июля в 13:00. Москва. Бесплатная игротека по настольным играм. г. Владивосток, пр-т Океанский, 111.

03 июля в 14:00. Океан IMAX. XI фестиваль корейского кино. г. Владивосток, Набережная, 3.

03 июля в 18:00. Приморская краевая филармония. Концертная программа "На волне шансона". г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

03 июля в 18:30. Театр Молодежи. Премьера! Спектакль "Легенда Уссурийского края". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]