Анонс на 1 июля

01 июля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

01 июля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра "Фаертаг".

01 июля в 10:00. Набережная Спортивной гавани. Впервые во Владивостоке! Иммерсивный театр "История о сумасшедшем капитане!". г. Владивосток.

01 июля в 10:30. Приморская краевая филармония. Пришкольный лагерь. Виртуальный концертный зал. Сказка и Цирк. «Приключения Фунтика». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

01 июля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Нарисованный Владивосток». г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12.

01 июля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка "Встреча времён. Из коллекции Юрия Шпилёва". г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

01 июля в 11:00. Театр Молодежи. Спектакль "Аленький цветочек". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

01 июля в 18:00. Приморская государственная картинная галерея. Лекторий выставочного проекта «Сокровища Нижегородского художественного музея. От Саврасова до Малевича». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

01 июля в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Симфонический Голливуд». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

01 июля в 18:30. Театр Молодежи. Спектакль "Вселенная бесконечна". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

01 июля в 18:30. Цирк на льду «Айсберг». г. Владивосток, ул. Светланская, 103.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]