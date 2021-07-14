Анонс на 15 июля

15 июля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

15 июля в 10:00. Набережная Спортивной гавани. Аудио-аттракцион "История о сумасшедшем капитане!". г. Владивосток.

15 июля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Страна Удэхе. Природа». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

15 июля в 10:00. Седанка Сити. Чемпионат по грумингу ВостокГрум-2021. г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д.

15 июля в 10:30. Приморская краевая филармония. Пришкольный лагерь. Виртуальный концертный зал. Нарисованная сказка. Алан Милн «Винни-Пух и все-все-все». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

15 июля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка "Встреча времён. Из коллекции Юрия Шпилёва". г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

15 июля в 14:00. Арена. Игротека для детей. г. Владивосток, ул. Баляева, 48А.

15 июля в 14:00. Веселые старты на Героев Хасана, 10. г. Владивосток.

15 июля в 16:30. Презентация сборника стихов Александра Белых «Эхо сердца». г. Владивосток, ул. Светланская, 11.

15 июля в 18:30. Школа дружбы. Glow Art мастер-класс: рисование светящимися красками - свободное творчество. г. Владивосток, ул. Кутузова, 10.

15 июля в 18:30. Театр Молодежи. Спектакль "Горка". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

15 июля в 20:00. Billy's Pub. Вечер джазовой музыки. г. Владивосток, пр-т Острякова, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]