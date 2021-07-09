Анонс на 10 июля

10 июля в 08:30. Семь футов. Утренняя йога в яхт-клубе. г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, 17.

10 июля в 09:00. Объекты Владивостокской крепости. Гонка героев. Тренировка на Форте № 1. г. Владивосток.

10 июля в 10:00. Приморское Кольцо. III этап дрифт-сезона RDS Asia 2021. г. Артём, ул. Приморское кольцо, 1.

10 июля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

10 июля в 10:00. Набережная Спортивной гавани. Иммерсивный театр «История о сумасшедшем капитане!». г. Владивосток.

10 июля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Страна Удэхе. Природа». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

10 июля в 10:00. Седанка Сити. Бесплатные тренировки на открытом воздухе. г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д.

10 июля в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Лес чудес". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

10 июля в 10:30. Театр Молодежи. Спектакль "СонЛандия". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

10 июля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Встреча времён. Из коллекции Юрия Шпилёва». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 июля в 11:00. Юбилейный. Волейбольная ночная лига "Турнир NVL 4х4". г. Владивосток, Набережная 4б.

10 июля в 11:30. Владивостокский цирк. Цирк на льду «Айсберг». г. Владивосток, ул. Светланская, 103.

10 июля в 12:00. Объекты Владивостокской крепости. Семейные дни на форте Поспелова. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

10 июля в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль "Аленький цветочек". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

10 июля в 12:00. Адмиральский сквер. Музыкальные караоке-субботники с Филармонией. г. Владивосток.

10 июля в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Буратино". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

10 июля в 12:00. Приморский культурно-исторический центр. День семьи, любви и верности в Историческом парке «Россия – Моя история». г. Владивосток, ул. Аксаковская, 12.

10 июля в 15:00. Музей Города. Настольная игра «Владеть Востоком». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

10 июля в 18:00. Игротека. г. Владивосток, ул. Баляева, 48А.

10 июля в 18:00. Приморская краевая филармония. Закрытие концертного сезона. Концертная программа «Хип Хоп Трибьют». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

10 июля в 18:30. Набережная Спортивной гавани. Иммерсивная прогулка «Диалог с морем». г. Владивосток.

10 июля в 18:30. Театр Молодежи. Спектакль "Анна Франк". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

10 июля в 19:00. Объекты Владивостокской крепости. Мафия на форте Поспелова. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

10 июля в 20:30. Арена Спорта. Турнир по смешанным единоборствам МFР 234. г. Владивосток, ул. Володарского, 3А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]