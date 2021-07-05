О компенсации расходов граждан на ЖКХ рассказали в Госдуме

Правительство России может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг. Это можно сделать с помощью прямых выплат из федерального бюджета, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом в разговоре с ura.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин.

Парламентарий назвал способ, как можно снизить тарифы на ЖКУ. «Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее. Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства, и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим», — рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике.

«Сегодня правительству придется давать деньги людям. За ЖКХ, другие выплаты. То, что у нас формально 4,9% инфляция… Мы же все понимаем, что у нас потребительская способность упала в разы, то есть, не на 5%», — отметил Дмитрий Ионин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]