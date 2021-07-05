Вице-премьер Борисов анонсировал визит Путина во Владивосток

О положительных результатах в авиапроме и судостроении заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Борисов отметил, что такие наглядные результаты дает государственная поддержка, сообщают «Вести:Приморье».

Если затронуть ещё подробнее вопрос судостроения – Вы знаете, что у нас исторически был всегда перекос в сторону военной продукции, – сейчас начинается серьёзный перелом,

отметил Борисов.

По его словам, такая же ситуация наблюдается и в авиационной отрасли.

Как и в авиации, да. Вы знаете, что на Дальнем Востоке идёт полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне уже построен сухой док. Мы очень надеемся, что Вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный «Лидер», строятся газовозы, всё идет полным ходом,

уточнил заместитель председателя правительства России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]