В инфекционных центрах увеличен режим работы и количество врачей на приеме

Пациентам с симптомами респираторных инфекций оказывают помощь в амбулаторных инфекционных центрах (АИЦ) и инфекционных кабинетах медучреждений Приморья с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00. Врачи принимают по записи и без нее, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В АИЦ принимают пациентов с симптомами инфекционных заболеваний и ОРВИ. Однако при высокой температуре, 38 и более, врачи рекомендуют оставаться дома и вызывать врача. Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках.

«Ежедневно АИЦ принимает по 160 - 180 пациентов, организуется порядка 7 - 10 госпитализаций, остальные пациенты направляются на амбулаторное лечение под наблюдение участкового врача. За полтора месяца количество больных, обратившихся в АИЦ, выросло в четыре раза. Количество амбулаторных пациентов также растет, если 7 мая под наблюдением было 19 человек, то сейчас – уже 450 пациентов лечатся на дому», – прокомментировала главный врач владивостокской поликлиники №9 Ольга Беньковская.

В связи с ростом числа заболевших амбулаторные инфекционные центры увеличили режим работы до 14 часов в сутки и количество врачей на приеме. Ранее было отмечено, что в вечерние часы в АИЦ обращается значительно меньше пациентов.

Врачи напоминают, что единственной защитой от заболевания COVID-19, которое становится причиной серьезных осложнений, является вакцинация.

За последние сутки в Приморье вакцинацию прошли около 4 тысяч человек, всего с начала прививочной кампании в регионе иммунизацию прошли 244 247 человек.

По данным краевого Центра вакцинопрофилактики, в июле в край поступило 38 700 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак», которые оперативно доставили в медорганизации.

Напомним, что в Приморье работают 110 стационарных и 62 мобильных пункта вакцинации.

По данным оперативного штаба на 6 июля, в Приморье выявлено 240 заболевших коронавирусом. Всего за весь период инфицировано 48 146 человек, выздоровело 43 137 человек (93 из них за последние сутки). С болезнью за весь период не справились 816 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]