Один из амбулаторных центров во Владивостоке сменит адрес

Амбулаторный инфекционный центр Владивостока, который располагается в Почтовом переулке, с 29 ноября переедет на Океанский проспект, 35, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Режим работы останется прежним – в рабочие дни с 8.00 до 22.00, в субботу с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной.

Напомним, амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) принимают пациентов с симптомами инфекционных заболеваний и ОРВИ. Однако при высокой температуре, 38 и более, врачи рекомендуют оставаться дома и вызывать врача. Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках.

«В филиале поликлиники в Почтовом переулке будет проведена санитарная обработка помещения, после чего там начнут прием узкие специалисты поликлинической службы, а также откроется центр амбулаторной онкологической помощи», – отметил главный врач владивостокской поликлиники №1 Сергей Аириней.

В Приморье продолжается ежедневный рост заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба на 27 ноября, за последние сутки выявлено 457 заболевших новой коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии – 86641 человек, выздоровели 74883 человека (+364 за сутки).

Для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса среди населения региона принято постановление Главного государственного санитарного врача по Приморскому краю от 11 октября №7 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям». Здесь приводятся разъяснения по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных.

Врачи подчеркивают, что вакцинация не является причиной роста заболеваемости. Рост связан с тем, что к началу осени – эпидемиологическому сезону – в регионе не был сформирован коллективный иммунитет, то есть количество привитых граждан было ниже 60-80% взрослого населения Приморья.

На 27 ноября в Приморье первую прививку поставили прошли 775309 человек, за последние сутки 7446 граждан обратились в пункты вакцинации. Напомним, что в крае развернуты стационарные пункты при поликлиниках, куда требуется предварительная запись через портал Госуслуги или по телефону регистратуры. А также мобильные пункты вакцинации, где предварительная запись не требуется. Медики рекомендуют обращаться в мобильные пункты во второй половине дня, когда желающих значительно меньше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]