«Непонятный» закон изменил жизнь приморского итальянца-сыровара во Владивостоке

В Приморье после досадного «сюрприза» при обращении в миграционную службу в Приморье сыровар из Италии получил гражданство РФ, сообщают «Вести:Приморье».

Марко Мельпиньяно получил гражданство РФ. Это произошло спустя полтора месяца после того как при обращении в миграционную службу выяснилось, что его жена - прожившая в стране более 30 лет, оказалась не гражданкой России.

Об этом он рассказывал ранее на своей странице @marco_cheese. Тогда Марко пояснил, в гражданстве ему отказали, так как проживающая с рождения в РФ его жена, тоже не является гражданкой страны. Паспорт аннулировали.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Гражданства России может лишиться русская жена известного во Владивостоке сыровара из Италии. Гражданин Италии Марко Мельпиньяно работает во Владивостоке и радует горожан и приморцев своей продукцией. Он - сыровар.

Многие, кто знаком с Марко пожелали ему удачи в Приморье. Нашлись и те, кто не понял ситуации, и задался вопросом, как его жена не знала о том, что в 1992 году закон изменили.

Отметим, 6 февраля 1992 вступил в силу Закон «О гражданстве РФ», по которому к гражданам России автоматически отнесли тех, кто на 6 февраля 1992-го был постоянно прописан в стране.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]