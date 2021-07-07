«Деньги за веревку»: Приморцы рассказали об изменении на пляже края

В дивном месте Приморского края, в Тимофеевке, один из пляжей стал платным. Об этом говорят те, кто уже решил насладиться прелестями лета: морем и солнцем, сообщают «Вести:Приморье».

Всем, кто собирается на море в Тимофеевку, пляж стал платным, - пишет автор поста в паблике arstv.

Однако многие высказали противоположное мнение. Граждане, которые знают эти места, объяснили, часть территории - платная, часть - бесплатная. При этом отмечают, готовы платить за порядок, который арендаторы поддерживают на пляже и местах отдыха. А в тех случаях, когда неприятно смотреть на мусор, оставленный прежними отдыхающими, многие платить не согласны.

Бесплатные пляжи превратились в помойку, - отмечают жители края.

«Очнулись, он уже несколько лет точно там платный».

«Каждый год ездили, бесплатно».

«Деньги за веревку?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]