«Интервью»: Проблемы с парковками решит развитие общественного транспорта

Чтобы решить проблемы с парковками, придется строить отдельный жилфонд для машин, сообщил председатель «Альянса строителей Приморья».

Сегодня автомобилей в три раза больше, чем по норме. У многих семей по две машины. Построить парковку на всех — невозможно.

Сергей Федоренко: «Мы сделали специальный расчет. Взяли Владивосток и данные с ГИБДД: сколько машин в городе. И посчитали, сколько надо парковок построить, чтобы всем хватило. И мы вышли на то, что парковка должна быть ровно такого же размера, как и сам жилой дом. Город для кого: для машин или для людей?».

Единственный выход, по мнению эксперта – развивать общественный транспорт, чтобы приморцы не покупали еще больше машин.

Полную версию интервью с Сергеем Федоренко смотрите на сайте «Вести:Приморье» уже в эту пятницу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]