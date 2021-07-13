Подрядчики не справились с уборкой кладбища от последствий ледяного дождя

Сразу два подрядчика, которые зашли на уборку веток с территорий кладбищ «Морское», «Лесное», «Центральное» и «Аякс», не справляются с возложенными на них обязательствами. Администрация Владивостока вынуждена расторгнуть контракты и искать новые компании для этих работ, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Для уборки и вывоза веток с городских кладбищ администрация города ранее провела соответствующие аукционы. Были выделены средства в размере 6,6 млн рублей на проведение данных мероприятий.

«Оба подрядчика приступили к работам, однако выполнить их не могут. Сейчас мы видим приостановленные на несколько дней мероприятия по распиливанию и вывозу веток. Ведём переговоры с компаниями. С большой долей вероятности контракты мы вынуждены будем с ними расторгнуть и искать новых подрядчиков. За неисполнение обязательств подрядные организации внесем в реестр недобросовестных поставщиков. Работы им также никто не будет оплачивать», – прокомментировал заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Напомним, что на территориях городских кладбищ сломанными и поваленными оказались несколько тысяч деревьев. Пока городская администрация будет расторгать контракты и искать новых подрядчиков, наводить порядок на кладбищах продолжат волонтёры из числа представителей муниципальной похоронной службы и различных коммерческих организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]