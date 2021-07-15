Рябиновый бульвар появился в Приморье

Рябиновый бульвар появился в Большом Камне благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Именно эту территорию выбрали жители для благоустройства на этот год, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Рейтинговое голосование за отбор общественных пространств для реконструкции по федеральной программе прошло в 2020 году. Тогда «лидером» стал бульвар по улице Карла Маркса, а уже в этом году у него появилось новое название – Рябиновый.

«По желанию горожан на бульваре высадили большое количество саженцев рябины, отсюда и возникло новое название», – пояснили в администрации муниципалитета.

Кроме озеленения на бульваре уложили брусчатку, сделали освещение, поставили лавочки и урны.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, сейчас благоустройство территорий, отобранных по нацпроекту, в самом разгаре, на нескольких объектах работы уже завершены. Однако срок сдачи для всех объектов — начало сентября.

«Темпы набраны хорошие. Там, где есть определенные риски неисполнения, работаем напрямую с главами, общественными наблюдателями. И уже сейчас готовимся к реализации нацпроекта в следующем году, так как объекты, которые благоустроят в 2022 году, определены во время всероссийского онлайн-голосования, в котором приняли участие более 117 тысяч приморцев», – подчеркнула Елена Пархоменко, добавив, что в следующем году в Большом камне начнется благоустройство парка «Народный», расположенного северо-западнее здания №47 по улице Карла Маркса. Этот объект в городе набрал наибольшее число голосов горожан – 2 137.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]