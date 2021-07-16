Очередной «фокус» увидели приморцы на злополучном мосту

Очередной «фокус» увидели на злополучном мосту через Кневичанку водители и пешеходы, сообщают «Вести:Приморье».

Под габаритными рамками появились новые ограничители. Нестандартное решение приняли специалисты. Они навесили на новую рамку цепи. Именно цепи теперь, свисая, должны напомнить водителям большегрузов о том, что нарушают правила. Многим такое решение вопроса показалось, как минимум, странным. Приморцы предположили, цепи несут еще большую угрозу.

«Еще хуже сделали, чем думали».

«Тот кто лобовуху, а вместе с ней лицо разобьют, вполне могут в суд подать и выиграть его и получить возмещение ущерба».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Терпение горожан на пределе. Габаритные ворота на аварийном мосту в Артеме вызывают гневный отклик у пешеходов и водителей. Чуть ли ни каждый день там случаются аварии по вине водителей грузовиков. Как итог: многокилометровые пробки, есть и пострадавшие. Затор в несколько километров уже обычное явление для этого участка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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