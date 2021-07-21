Сертификат о вакцинации от COVID доступен приморцам на портале Госуслуги

Жители Приморья могут посмотреть свой сертификат о вакцинации от COVID-19 в личном кабинете на портале Госуслуги. Информация отображается только при наличии подтвержденной учетной записи, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как уточнили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, чтобы проверить статус учетной записи, следует выполнить несколько простых действий. Первое – авторизоваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Второе – перейти во вкладку «Профиль» в правом верхнем углу. Третье – убедиться, что учетная запись имеет статус «Подтверждена». Если это не так, требуется обратиться в ближайшее отделение МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

«Пользователю для корректного отображения информации нужно подтвердить факт вакцинации в разделе “Вакцинация COVID-19. Дневник самонаблюдения вакцинированных”. Информация о вакцинации начинает отображаться на портале в течение суток с даты вакцинации», – уточнили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]