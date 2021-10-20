Как получить QR-код?

С 15 ноября приморцы при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19. Получить его можно на портале Госуслуги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.



Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, чтобы получить сертификат с QR-кодом, нужно зайти в свою учетную запись и в уведомлениях найти «Вакцинация от COVID-19». Далее следует нажать на кнопку «перейти в дневник».



«В открывшемся окне доступны сведения о перенесенном заболевании, наличии антител, результаты ПЦР-тестов. QR-код сертификата вакцинации можно распечатать на русском и английском языках», – отметили специалисты.



QR-код также можно сохранить на телефоне и предоставлять его при необходимости.



Напомним, эксперты прогнозируют «четвертую волну» COVID-19. По состоянию на 20 октября привились более 457 тысяч жителя края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]