В Приморье выберут лучшие практики в сфере градостроительства, экономики и местного самоуправления

Директор департамента внутренней политики Приморского края Захар Овчинников провел рабочее заседание региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Его цель – выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Во время заседания присутствующие сформировали и утвердили составы подкомиссий, соответствующие каждой из пяти номинаций конкурса. Именно они выявят победителей регионального этапа, которые в последующем получат возможность побороться за первое место уже на уровне России.

Конкурс в текущем году включает всего пять номинаций. Первая из них – градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Вторая – муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами. Третья – обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах. Четвертая – укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне. Пятая – модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

В конкурсе участвуют городские округа, городские и сельские поселения. Кроме того, с этого года за победу могут бороться также муниципальные округа. Раньше у них такой возможности не было.

Дотации для победителей федерального этапа из числа городских и муниципальных округов и поселений установлены в размере от 10 до 50 миллионов рублей, сельских поселений – от 3 до 20 миллионов рублей. Общий фонд премирования в 2021 году составит 1 миллиард рублей.

«Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, модернизации и цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений», – подчеркнул Захар Овчинников.

Отметим, Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Помимо денежных премий победители получают дипломы Правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]