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10 лучших социально ориентированных предприятий наградили в Приморье

10 лучших социально ориентированных предприятий наградили в Приморье

Источник фото: Министерство труда и социальной политики Приморского края

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая наградила победителей и призеров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Также почетные грамоты и благодарственные письма были вручены представителям отдельных организаций, которые в 2021 году активно оказывали помощь ведомству в реализации государственной политики в сфере труда, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Приморском крае в 2021 году проведен очередной региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Основная его задача – выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях. 

«С гордостью хочется отметить, что впервые с момента проведения конкурса организация Приморского края ООО “Транснефть – Порт Козьмино” заняла почетное третье место в федеральном этапе в номинации “За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы”. А это означает, что и в Приморском крае есть организации, активно заявляющие о себе, как социально ориентированные и способные конкурировать с крупными организациями Российской Федерации», – подчеркнула Светлана Красицкая. 

Наград удостоены также победители различных номинаций регионального этапа конкурса. Так, дипломы и кубки за первое место получили представители компаний «Газпром трансгаз Томск», «РН-Морской терминал Находка», «Авиакомпания «Аврора» и «Централизованная библиотечная система». 

Дипломом и кубком за второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» был награжден коллектив организации «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». 

Благодарственные письма за активное участие в подготовке и проведении конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» получили государственная ветеринарная инспекция Приморского края, а также Октябрьская и Уссурийская ветстанции по борьбе с болезнями животных.

За активное участие в проведении ежегодного конкурса «Охрана труда глазами детей» благодарственными письмами наградили Владивостокский государственный цирк. 

Отдельную благодарность за огромный вклад в популяризацию вопросов охраны труда в крае получил заместитель директора Дальневосточного регионального центра охраны труда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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