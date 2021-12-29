Приморье получит дополнительное финансирование на поддержку семей с детьми-инвалидами

Подведены итоги Всероссийского конкурса комплексов мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Приморский край вошел в число победителей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметили в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всего в конкурсе «Моя семья» приняли участие 26 субъектов Российской Федерации. Приморский края назван в числе лучших.

«Для нас большая честь получить высокую оценку экспертов в рейтинге мер среди субъектов Российской Федерации. Финансовая поддержка фонда позволит обеспечить внедрение эффективных механизмов оказания социальной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в Приморье», – подчеркнула министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая.

Отмечается также, что реализуемый комплекс мер направлен на повышение компетенции родителей в вопросах подготовки детей-инвалидов к самостоятельной жизни, поможет семьям организовать развивающий уход за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]