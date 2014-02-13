Бедных семей с детьми в Приморье станет меньше: Край получит грант в размере 15,6 млн

Приморский край в числе 20 регионов России получил грант на реализацию комплекса мер, направленного на сокращение бедности семей с детьми, сообщают «Вести:Приморье». В течение двух лет от федерального Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации на улучшение условий жизнедеятельности таких семей в край поступит 15,6 миллионов рублей.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, региональный комплекс мер предусматривает ряд направлений.

«Первое, чем предстоит заняться – это создание единой системы информирования семей о возможности государственной социальной помощи, в том числе, на основании социального контракта», – отмечают в ведомстве.

Специалисты считают, что выплаты по социальному контракту – один из эффективных механизмов борьбы с бедностью. В этом году Правительство Приморья готово заключить социальный контракт более чем с 1,3 тысячи человек, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Для достижения основной цели – выхода семьи из финансового кризиса, будет организовано социальное сопровождение. Специалисты определяют степень нуждаемости семьи, помогают оформить документы и будут находиться рядом на протяжении всего периода его действия.

Для тех, кто решит направить выплату по соцконтракту для организации собственного дела, будут подбирать наставников из числа успешных предпринимателей Приморья.

Еще одно направление, на которое будет сделан акцент – это содействие родителям в поиске работы, а при необходимости – переобучении по востребованным на рынке труда специальностям.

Для организации совместного досуга взрослых и детей в семьях будут развивать хорошо зарекомендовавшие себя технологии – группы дневного пребывания для детей, организация надомной работы для родителей, семейные программы выходного дня и другие.

Есть в комплексе мероприятия, которые призваны снизить влияние бедности семьи на самореализацию личности ребенка. Обучение финансовой грамотности, трудовое воспитание, помощь в профориентации – по мнению специалистов, эти и другие методы, способны расширить кругозор подростка, вовлечь в продуктивную социально значимую деятельность, психологически и практически подготовить к самостоятельной жизни.

«В результате реализации в Приморье нового комплекса мер мы рассчитываем в ближайшие два года вывести из числа малоимущих более 3 тысяч семей с детьми», – информирует министр Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]