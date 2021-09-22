Приморье намерено претендовать на федеральный грант для поддержки семей с детьми-инвалидами

Приморский край намерен претендовать на федеральный грант для поддержки семей с детьми-инвалидами. Перспективы развития социального обслуживания таких семей обсудили руководители социально-реабилитационных центров и регионального министерства труда и социальной политики, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В обсуждении также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова и помощник губернатора Ирина Медведева.

Открывая встречу, министр Светлана Красицкая поблагодарила участников делегации Всероссийского форума «Вместе ради детей», успешно представивших регион на высоком профессиональном уровне.

Все три практики, работающие в отношение приморских семей с детьми, стали лидерами в номинациях конкурса этого года. Ирина Медведева, которая входила в состав федеральных экспертов, подтвердила, что, в частности, за проект по ранней помощи семьям с детьми-инвалидами приморцы получили абсолютное большинство голосов.

Заместитель министра труда и социальной политики Приморского края Елена Чибрикова рассказала, что в ближайших планах – участие наших специалистов в новом конкурсном отборе лучших практик и получение гранта на реализацию комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Конкурс объявил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди основных задач, которые призван решить новый комплекс мер – повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, содействие родителям в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, а также межведомственное и внутриотраслевое взаимодействие, координации работ органов исполнительной власти, местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в поддержании их жизненного потенциала.

В случае победы в конкурсном отборе средства гранта направят, в том числе, на создание и развитие инфраструктуры, которая поможет родителям в подготовке детей к самостоятельной жизни – это школы для родителей, группы учебного сопровождаемого проживания, кабинеты социально-бытовой ориентации, центры учебной полезной дневной занятости и так далее.

Отметим, что Приморский край сотрудничает с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2014 года. На реализацию мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия в Приморье в виде грантов привлечено более 103 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]