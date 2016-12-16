Почтальоны придут на помощь при заключении соцконтракта

К информированию приморцев о возможностях социального контракта подключились работники Почты России. Согласно соглашению, заключенному с министерством труда и соцполитики Приморского края, они помогут привлечь в проект не менее 370 малоимущих семей с детьми, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как пояснили в министерстве, партнеры берут на себя обязательства выявлять семьи, стоящие на учете в органах соцзащиты как малоимущие, а также тех, кто при низких доходах, по разным причинам, на таком учете не стоит.

После небольшого анкетирования почтальон должен помочь семьям собрать необходимые документы для оформления соцконтракта, а далее обеспечить сопровождение получателей этой меры поддержки.

«В сопровождение входит контроль за выполнением программы адаптации, предусмотренной направлением соцконтракта, а также предоставление отчетов, необходимых для очередной выплаты», – уточняют специалисты.

С начала года, по последний данным краевого центра социальной поддержки, поступило почти 1600 заявлений на оформление социального контракта. Более 1,1 тысячи уже подписаны.

Наиболее часто выплаты по соцконтракту приморцы направляют на поиск работы (более 500 получателей), на преодоление трудной жизненной ситуации (чуть более 400). По 70 получателей использовали средства соцконтракта на открытие собственного дела и ведение личного подсобного хозяйства. 33 человека оформили выплаты на профобучение.

По словам министра Светланы Красицкой, более 800 получателей – семьи с детьми. Свыше 200 из них – многодетные.

«Мы рассчитываем, что с помощью наших партнеров, в том числе общественников, которые также ведут разъяснительную работу среди семей, об этой мере социальной поддержки узнают малоимущие семьи, живущие в отдаленных уголках края», – комментирует глава ведомства.

Отметим, что взаимодействие с АО «Почта России» Правительство Приморья ведет по двум социально значимым направлениям. Кроме проекта, направленного на преодоление бедности с помощью соцконтракта, почтальоны задействованы в процессе мониторинга состояния здоровья населения.

Проекты реализуются в отдаленных населенных пунктах, где зачастую возможности телекоммуникаций ограничены. Но почтальон регулярно приходит в каждый дом, а потому может адресно донести необходимую информацию до потенциальных участников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]