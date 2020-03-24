Соцконтракт помогает приморцам перейти на самообеспечение

Приморские общественники рассказывают населению о новой мере поддержки – социальном контракте. Каждый житель края с доходом ниже прожиточного минимума может пройти переобучение, трудоустроиться или начать собственное дело и таким образом выйти на самообеспечение. Государство окажет ему всю необходимую помощь. С начала года сотрудники Центра соцподдержки Приморья приняли уже почти 1400 заявлений на оформление социального контракта, по 1017 из них уже одобрили выплату, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В числе первых общественных объединений, которые начали продвигать новый вид социальной поддержки – некоммерческая организация «Вершина» из Артема. Ее руководитель, многодетная мама Татьяна Башурова сама оформила такой контракт в прошлом году. Сегодня вместе с коллегой Мариной Козаковой они проводят тематические семинары, тренинги и индивидуальные консультации, на которые приглашают юристов, налоговиков и специалистов отделения социальной поддержки. Эксперты отвечают на вопросы граждан, объясняют, как сделать все быстро, эффективно и правильно.

«Принцип нашей работы – “Равный – равному”. Люди, которые заключили социальный контракт, делятся на таких встречах личным опытом», – отметила Татьяна Башурова.

По словам руководителя, в приоритете у «Вершины» – встречи с жителями отдаленных сел, ведь в глубинке, как правило, особенно остро не хватает столь нужной для многих семей информации.

В августе к работе подключилась также региональная общественная организация «Совет многодетных родителей». Активисты уже встретились с многодетными семьями Черниговского, Спасского, Михайловского, Хасанского, Надеждинского районов. Планируется, что такие выезды будут регулярными.

Как уточнили в министерстве труда и социального развития, сегодня выплаты в рамках действующих социальных контрактов получают более 180 многодетных семей. 35% нуждающимся средства понадобились, чтобы найти работу, 9% – чтобы начать предпринимательскую деятельность.

По словам министра Светланы Красицкой, работа общественников – реальная помощь в информировании населения о мерах социальной поддержки, в том числе о социальном контракте.

«У нас есть возможность финансово поддержать семьи с низким достатком. Очень надеемся на конструктивное сотрудничество с социально ответственными некоммерческими и общественными организациями в разъяснительной работе», – подчеркнула Светлана Красицкая.

Напомним, социальный контракт – соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. Впоследствии орган соцзащиты обязуется оказать помощь, в том числе через социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства, например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. В отличие от пособий социальный контракт призван помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.

С 2020 года в рамках социального контракта появилось направление для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Определить перечень таких ситуаций помогло анкетирование жителей края. Оно прошло осенью прошлого года при содействии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».

Оформить социальный контракт могут семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Его размер в Приморском крае составляет 13 963 рубля. По вопросам оформления социального контракта следует обратиться в МФЦ Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]