6 тысяч рублей: единовременную выплату получают приморцы

В марте приморским пенсионерам с низким материальным обеспечением начали доставлять единовременную выплату в 6 тысяч рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. На эту меру социальной поддержки направили средства из краевого бюджета. Общий объем финансирования составил более 440 миллионов рублей.

Как уточнили в краевом министерстве труда и социальной политики, проводимая работа призвана снизить уровень бедности в Приморье. Выплата предоставляется гражданам, материальное обеспечение которых ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, рассчитанной за предыдущий год.

«В списке потенциальных получателей в этом году – около 74 тысяч человек, почти все из них уже получили единовременную выплату», – подчеркнули специалисты.

Напомним, для получателей региональной доплаты к пенсии эта мера социальной поддержки предоставляется беззаявительно. От остальных граждан, которые по закону могут получить новую меру поддержки, потребуется личное обращение в МФЦ. Кроме того, заявление можно подать через Социальный портал Приморского края.

В Приморье продолжается выплата «губернаторской тысячи», которую большинство пенсионеров уже получили. На эти цели из краевого бюджета направлено уже почти 544 миллиона рублей.

Для получения консультации можно обратиться на бесплатную «горячую линию» центра соцподдержки Приморья: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]