В Приморье полностью выплачены региональные доплаты к пенсии за январь

242 миллиона рублей направлено на январскую выплату региональной доплаты к пенсии в Приморье. По данным на начало года такую меру социальной поддержки в крае получают почти 70 тысяч человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Региональная доплата к пенсии – это разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека. Право на эту меру социальной поддержки предоставляется неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Как информируют в министерстве труда и социальной политики Приморского края, в этом году его размер – 10 775 рублей.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из регионального или федерального бюджета.

«Это пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг», – уточняют специалисты.

Кроме пожилых людей с низкой пенсией на эту меру социальной поддержки могут рассчитывать инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие кормильца.

С 1 декабря 2019 для несовершеннолетних получателей региональной доплаты к пенсии, работавших во время летних каникул, действует новая мера социальной поддержки.

«Заработок у подростков чаще всего незначителен. Общее материальное обеспечение может не достигать величины прожиточного минимума. Новый закон позволит нам сохранить уровень дохода школьника на летний период», – комментирует глава регионального минтруда Светлана Красицкая.

«С принятием закона, защищающего интересы несовершеннолетних получателей пенсий, при подсчете общей суммы материального обеспечения, сумма заработной платы, полученной во время летнего трудоустройства, учитываться не будет», – подчеркивает министр.

Отметим, что в этом году запланировали 2,9 миллиарда рублей на региональную доплату к пенсии. 386 миллионов рублей из них – средства краевого бюджета.

Специалисты министерства информируют, что в январе по техническим причинам произошла задержка выплаты. Часть пенсионеров получили ее не вместе с пенсией, как обычно, а немногим позже. В ведомстве приносят извинения таким получателям.

По вопросам назначения региональной доплаты к пенсии приморцам следует обращаться в филиалы МФЦ. Уточнить информацию по вопросам выплат можно на «горячей линии» Центр социальной поддержки населения Приморского края. Телефон: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]