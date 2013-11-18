Выход на пенсию: Экономист рассказал, кому придется работать после 65 лет

Для выхода на пенсию теперь нужно иметь не менее 12 лет страхового (непрерывного) стажа и 21 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), сообщают «Вести:Приморье».

В случае если у человека не хватает ИПК, Пенсионный фонд России имеет право отказать в назначении страховой пенсии по старости. Такие данные содержатся на сайте ПФР Томской области. Об этом пишет ura.ru.

«Недостающие пенсионные коэффициенты можно „добрать“ или доработать. Можно оформить, к примеру, уход за престарелым старше 80 лет, и за год ухода получить 1,8 коэффициента», — говорится в сообщении.

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова не считает такое требование справедливым.

«Этот вопрос решен законодательно, но я не считаю это справедливым. Возраст и требования к стажу были увеличены, назначили ИПК. Но в СССР такого не было: закон 1956 года не предусматривал таких требований. Да, пенсия была маленькой, но трудовой стаж был 5 лет, а не 12, и при достижении пенсионного возраста женщины выходили на пенсию в 50 лет, мужчины — в 60. Мы объявили себя социальным государством, и политика должна быть направлена на то, чтобы улучшить состояние народа, но мы к этому не идем. Считаю, что данное требование ПФР — это принуждение к труду», — рассказала она.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, приморским пенсионерам с низким материальным обеспечением доставили единовременную выплату в 6 тысяч рублей. На эту меру соцддержки направили средства из краевого бюджета. Общий объем финансирования составил более 440 миллионов рублей.

Проводимая работа призвана снизить уровень бедности в Приморье. Выплата предоставляется гражданам, материальное обеспечение которых ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, рассчитанной за предыдущий год.

«В списке потенциальных получателей в этом году – около 74 тысяч человек, почти все из них уже получили единовременную выплату», – подчеркнули специалисты министерстве труда и социальной политики Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]