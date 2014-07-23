Пенсионеры получат новую денежную прибавку к пенсии с 1 февраля

Часть российских пенсионеров получит новую денежную прибавку к пенсии с 1 февраля, сообщают «Вести:Приморье». На перерасчет выплат могут рассчитывать бывшие летчики и работники угольной промышленности, пишет ura.ru.

«Пенсионерам этих категорий установят размер доплаты, которую им будут начислять в течение следующих трех месяцев», — сообщает телеканал 360, ссылаясь на Пенсионный фонд России (ПФР). Там добавили, что прибавка будет еще раз пересмотрена 1 мая.

Отмечается, что размер доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривается ежеквартально и начисляется она из средств, поступивших в ПФР от работодателей. При этом размер доплаты к пенсии может быть не только в сторону увеличения, но и уменьшения. Кроме того, итоговая сумма доплаты зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов, объяснили в ПФР.

Отметим, планируется, что в марте приморским пенсионерам с низким материальным обеспечением начнут доставлять единовременную выплату в 6 тысяч рублей. На новую меру социальной поддержки предусмотрели 450 миллионов рублей.

Эта выплата из средств краевого бюджета появилась в прошлом году и предусмотрена для сокращения уровня бедности в Приморском крае. Она предоставляется гражданам, материальное обеспечение которых ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, рассчитанной за предыдущий год. По предварительным расчетам это 11 178 рублей

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, в списке потенциальных получателей значатся около 74 тысяч человек. Для получателей региональной доплаты к пенсии эта мера социальной поддержки предъявляется беззаявительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]