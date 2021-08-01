Красавица-жена боксера из Находки о его поражении на Олимпиаде в Токио

1 августа 28-летний боксер из Находки Иван Верясов* уступил 29-летнему казахстанцу Камшыбеку Кункабаеву в четвертьфинальном поединке боксерского олимпийского турнира в весовой категории свыше 91 кг, сообщают "Вести:Приморье".

– Бой не смотрела, с супругом еще не разговаривала, ничего пока сказать не могу… – заявила в интервью «КП – Владивосток» Юлия Верясова, супруга боксера.

Иван и Юлия познакомились в 2011 году в Калининградской области. Тогда очаровательная Юля принимала участие в конкурсе красоты и выиграла, что совсем не удивительно. Иван же приехал с другими спортсменами из федерации бокса на награждение.

– На тот момент Ваня был чемпионом Европы по юниорам. Но я в боксе не разбиралась, и мне это ни о чем не говорило, – вспоминает Юлия.

В 2015 году молодая пара переехала в Санкт-Петербург, так было удобнее готовиться к заветной цели – золоту Олимпиады. Иван упорно тренировался, постоянно пропадал на сборах, было невозможно спокойно спланировать долгожданный отпуск и приходилось действовать по обстоятельствам. Как говорит сама Юлия, если сложить все дни за год, которые ее супруг проводит дома, то это от силы месяца три.

И все же спортивная карьера не мешает семейному счастью. Теперь, после Олимпиады, Иван полетит домой к красавице жене и крошке дочке, которой недавно исполнился годик.

– Это тяжело, что он не видит, как растет дочка, пропускает ее первые достижения, но это все делается ради достижения цели, ради нашего будущего. Несмотря на это, он замечательный отец, и наша дочь его очень любит. Она так счастлива, когда он звонит по видеосвязи. А когда приезжает, не отходит от него ни на шаг, – делится Юлия.

Вот и теперь, после такого короткого, но все же долгого перерыва, малышка сможет вновь встретиться с папой, который для нее определенно чемпион. Несмотря ни на что.

*Иван Верясов

Боксер выступает в супертяжелой весовой категории

Родился 10 июля 1993 года в Находке Приморского края

Мастер спорта России международного класса

Двукратный чемпион России (2018, 2019), серебряный (2016) и двукратный бронзовый (2012, 2017) призер чемпионатов России

Победитель международных и всероссийских турниров

Капитан сборной Санкт-Петербурга по боксу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]