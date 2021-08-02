Допуск в школы Владивостока будет доступен только по электронным картам

Все школы Владивостока оборудуют системами электронного доступа. Об этом заявил глава Владивостока в ходе совещания, посвященному внедрению в городе информационной системы «Цифровое Приморье», сообщают «Вести:Приморье».

Об этом пояснили в администрации города.

«Во всех школах города установят турникеты с системой электронных карт. При использовании карты на посту охраны будет появляться фото ребенка или его родителей и их данные. Таким образом, будет исключена история, когда по одной и той же карте могут зайти десять человек. В комплексе с турникетами будут установлены видеокамеры, доступ к изображению получит охрана и сотрудники МВД. Видео будет храниться в течение 30 дней. Эти меры сделают образовательное пространство более безопасным. Установка турникетов начнется в ближайшее время», - подчеркнул Константин Шестаков.

Кроме того, по картам в школы будет проходить и персонал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]