Минздрав Приморья предлагает льготникам выбрать бесплатные лекарства

До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе право ежемесячно получать лекарства в 2022 году. В министерстве здравоохранения Приморского края объяснили, почему им не следует отказываться от медикаментов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в 2021 году те льготники, которые выбрали компенсацию, по нормативу получают 933,25 рубля в месяц. Между тем, средняя стоимость набора лекарственных препаратов для одного пациента составляет 6 720 рублей. В него входят медикаменты для лечения индивидуальных болезней пациента, которые часто недоступны в аптеках без назначения врача.

Как отмечают в региональном минздраве, участились случаи, когда в течение года в ведомство за помощью обращаются граждане, которым требуются дорогостоящие лекарства, при том, что человек самостоятельно написал отказ в их получении.

«В течение этого года к нам обратились более 100 человек с просьбой о предоставлении лекарств. Все они ранее отказались от получения льготы, но болезнь обострилась или случились осложнения, требуются дорогостоящие препараты. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо до 1 октября написать заявление и весь год получать лекарства бесплатно. Имея в своей практике множество примеров необдуманного отказа от НСУ, мы считаем своим долгом предупредить граждан: в случае ухудшения здоровья, покупать необходимые лекарства придется за свой счет. Сохранение права на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями гарантирует защиту от дополнительных расходов, которых могут не соответствовать доходам семьи больного», – отметила заместитель министра здравоохранения Приморья Оксана Соловьева.

Она подчеркнула, что в течение года сумма на выдачу льготных лекарственных препаратов закладывается в бюджет заранее – до 1 октября каждого года – в соответствии с количеством федеральных льготников, подавших заявления в Пенсионный фонд. Поэтому приморцам рекомендуется сохранить за собой право на получение государственной помощи в виде бесплатного лекарственного обеспечения. Кто не успеет до 1 октября написать заявление, в 2022 году не сможет заменить денежную компенсацию лекарствами.

«У граждан, которые ранее сделали выбор в пользу денежной компенсации, есть возможность возобновить право на получение лекарств по рецептам врача бесплатно. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд или МФЦ до 1 октября этого года», – обозначили в минздраве.

Отметим, на сегодняшний день в Приморском крае проживают почти 130 тысяч человек, имеющих право на получение льготы для обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 36 тысяч из них стабильно выбирают лекарства, а не деньги.

Справочно:

Набор социальных услуг включает в себя три направления – получение лекарств и медицинских изделий и продукты лечебного питания (933,25 рубля), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144,37 рубля), бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также в междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04 рубля). Перевести соцуслуги в денежный эквивалент можно полностью или частично.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]