Почти 65% соцучреждений Приморья подготовили к зиме

В Приморском крае 1 122 из 1 727 социально значимых объектов подготовлены к отопительному сезону 2021-22 годов. Все работы предстоит завершить до конца сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве ЖКХ Приморского края, коммунальщики занимаются ремонтом, регулировкой, промывкой и опрессовкой внутренних и наружных инженерных систем социально значимых объектов.

«В ряде муниципальных образований готовность соцучреждений к зиме уже приближается к 100%. В их числе – Арсеньев, Артем, Дальнереченск, Кавалеровский, Пограничный, Партизанский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский районы и округа», – уточнили в ведомстве.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, общая готовность жилищно-коммунального комплекса региона на сегодняшний день составляет 60%. Все работы предстоит завершить до конца сентября.

«Основные силы коммунальных предприятий сосредоточены на ремонте теплотрасс, оборудования котельных и бойлерных. Сейчас тепловое хозяйство Приморья подготовлено на 78%», – добавила зампред.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]