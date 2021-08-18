Более половины приморских котельных уже подготовлены к зиме

Коммунальщики Приморья продолжают подготовку к отопительному сезону 2021-22 годов. На сегодня в крае готовы к холодам 424 из 821 котельной, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве ЖКХ Приморского края, теплоисточники готовы полностью или завершаются их ремонт в Арсеньеве, Большом Камне, Владивостоке, Дальнереченске, Находке, Партизанске, Уссурийске, Фокино, Тернее.

«В этих муниципалитетах готовность объектов составляет от 70 до 100%. В остальных населенных пунктах работы по подготовке к отопительному сезону должны завершиться в течение месяца и тепло абоненты получат вовремя», – уточнили в ведомстве.

Основные работы, которые проводят коммунальщики, – это ремонт и замена котлов, оборудования, замена коммуникаций.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, в крае также строятся новые объекты – угольные котельные в Липовцах, Смоляниново, Краснореченском, газовые – в Фокино и Новом.

«Это крупные объекты, которые заменили старые неэффективные котельные. Они будут отапливать большое число потребителей. Параллельно мы проектируем и новые теплоисточники, их строительство начнется в ближайшее время», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]