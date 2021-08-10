Приморский ученый раскрыл "скрытые течения" в американской политике

В августе 2021 г. вышла монография научного сотрудника Центра глобальных и региональных исследований Института истории, археологии и этнографии народов ДВ В.Е. Болдырева «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ США: ТРАНСФОРМАЦИЙ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ И МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 2009–2020 ГГ.», в которой представлена новая технология прикладного анализа и прогнозирования политики и безопасности. Об этом "Вестям: Приморье" рассказали представили ДВО РАН.

Первоначально идея этого исследования возникла после победы Д. Трампа на президентских выборах 2016 г., которая показала, что большую роль в общественно-политических процессах Соединённых Штатов играют скрытые процессы. Для осуществления их поиска был разработан язык непрямого кодирования, на основе которого была составлена модель. Они позволили проанализировать США как объективно существующую систему, цели и направления развития которой определяет находящееся у власти правительство.

В соответствии с этим подходом по-новому понимается и сама безопасность: она предстаёт максимально благоприятными условиями существования государства с точки зрения правительства. Смоделированные на основе национальных и ведомственных стратегий интерпретации безопасности, которых придерживались правительства Б. Обамы и Д. Трампа, позволили выявить более 60 скрытых механизмов управления, которые генерирует система как ответ на взгляды, зафиксированные в основополагающих политических документах. Эти механизмы, по мнению автора монографии, позволяют выявить:

- степень значимости конкретных сфер развития,

- явные и скрытые приоритеты правительственных стратегий,

- некоторые группы интересов, которые влияют на проводимую политику,

- области, обладающие потенциалом высокой борьбы заинтересованных акторов,

- степень и характер межведомственных связей,

- эволюцию интерпретаций безопасности.

В настоящее время технология, описанная в монографии, проходит этап внедрения. В ходе него выявлены дополнительные её возможности. В частности, она позволяет ответить на вопросы: реализуема ли изложенная правительством программа или нет, сможет ли она обеспечить системное развитие, какими её приоритетами правительство может впоследствии пренебречь?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]