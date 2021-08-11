Пляжи на острове Русский в Приморье благоустроят

На острове Русский сделают велосипедную дорожку вдоль моря и благоустроят пляжи. Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с коллективом приморского филиала ПАО «Ростелеком» во вторник, 10 августа.

Сотрудники предприятия задали губернатору целый ряд вопросов, в том числе через скайп. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, жительница Владивостока Екатерина Михайлова спросила Олега Кожемяко о планах благоустройства мест отдыха на острове Русский.

«На острове часто отдыхают жители и гости края. Однако его инфраструктура сейчас развита недостаточно – не организована уборка пляжей, не вывозится мусор, нет туалетов», – сказала она.

Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас задача администрации Владивостока – обустроить пляжи в городе, сделать их комфортными для семейного отдыха.

«Нужно сделать подъезды к пляжам, предусмотреть парковки, мусорные контейнеры. Сейчас город проводит ревизию рекреационных мест отдыха. Работа по благоустройству уже ведется на популярном пляже «Аякс», – обозначил глава Приморья.

Также на острове вдоль моря будет сделана велосипедная дорожка с местами отдыха и пунктами прокатов. По словам Олега Кожемяко, благодаря этому объекту жители смогут заниматься бегом, лыжероллерным спортом. Первые три километра велосипедной дорожки сделают уже в этом году.

«Важно в первую очередь сделать дороги к популярным туристическим местам: на Ливадию, Триозерье, озеро Лебединое, Хасан. На острове Русский в этом году приступим к асфальтированию участка дороги до Ворошиловской батареи», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]