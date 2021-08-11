Более 19 тысяч «дальневосточных гектаров» выдано в Приморье

Надеждинский и Шкотовский районы являются самыми популярными у участников программы «Дальневосточный гектар» в Приморье. Всего к настоящему времени в регионе заявителям предоставлено в безвозмездное пользование 19 114 земельных участков, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений Приморья, за время реализации программы «Дальневосточный гектар» уполномоченные органы края приняли более 65 тысяч заявлений от граждан – это 35,8% от общего количества заявлений на всей территории ДФО.

«По состоянию на начало августа в Приморском крае предоставлено в безвозмездное пользование 19 114 земельных участков. Наиболее востребованными являются территории Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов. При этом граждане предпочитают выбирать земельные участки в границах или вблизи от существующих населенных пунктов», – уточнили в ведомстве.

Приблизительно 80% получателей гектара в Приморье – жители края. Большая часть предоставленных земельных участков используется гражданами для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственной деятельности.

Напомним, что земля по программе «Дальневосточный гектар» предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока ее можно оформить в собственность или долгосрочную аренду.

Предоставление гектаров началось в 2016 году. В настоящее время в Приморье предоставлено в собственность граждан девять земельных участков, из которых пять – досрочно. Заявлений о предоставлении второго гектара в уполномоченные органы края пока не поступало.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]