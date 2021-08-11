Ремонт Покровского парка и первый этап благоустройства парка Минного городка проведут до конца года

Во Владивостоке продолжаются масштабные работы по благоустройству общественных пространств. Уже осенью жители и гости города смогут отдохнуть на обустроенных набережных в районе Второй Речки и улицы Татарской, насладиться красивыми видами города с видовой площадки на сопке Бурачка, погулять с семьей и друзьями в обновленных скверах. Кроме того, как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в планах мэрии - до конца текущего года выполнить ремонт Покровского парка и провести первый этап благоустройства парка Минного городка.

Об этом рассказал глава Владивостока Константин Шестаков на встрече с сотрудниками Приморского отделения АО «Почта России».

Отвечая на вопрос горожан о благоустройстве общественных пространств города, мэр дальневосточной столицы подчеркнул, что создание и развитие мест отдыха – процесс планомерный. Ежегодно во Владивостоке приводят в порядок ряд скверов, параллельно формируется перечень объектов для благоустройства в последующие годы.

Среди масштабных работ, которые запланированы на этот год, – ремонт Покровского парка. Здесь отремонтируют пешеходные дорожки, установят новые опоры освещения и малые архитектурные формы. Лавочки, урны и столбы уличного освещения будут выполнены в традиционном классическом стиле.

До конца года будет реализована часть проекта реконструкции парка Минного городка. Начнутся работы со строительства детского велотрека. Это позволит практически сразу после завершения работ привлечь в парк дополнительных пользователей, сделать пространство более обитаемым. Кроме того, уже на новогодние праздники мероприятия пройдут в нескольких зонах парка. В последующие годы реконструкция будет поэтапно продолжена.

Рассказал глава Владивостока и о планах на будущий год. Так, уже утверждена реконструкция парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо, а также сквера на улице Русской. В планах также благоустройство общественной территории в районе станции Моргородок.

«Пока судьба этой территории решается в суде. Но мы рассчитываем на положительный исход в нашу пользу, в связи с чем специалисты разрабатывают проект развития этого участка», – подчеркнул Константин Шестаков.

Отметим, во многом скверы и парки Владивостока преображаются благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]