Капитальный ремонт Покровского парка ведется во Владивостоке

Капитальный ремонт Покровского парка будет выполнен до конца текущего года. Здесь восстановят пешеходные зоны, а также на месте протоптанных тропинок создадут новые, заменят малые архитектурные формы, установят новую детскую площадку, которая будет отвечать всем требованиям безопасности, и восстановят освещение, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Также в планах у Дирекции общественных пространств установить в парке систему видеонаблюдения и предусмотреть площадку для выгула собак. Облагородят бетонную скамью у памятника Петру и Февронии, отремонтируют лестницы.

Выполнить все работы должны до конца 2021 года.

Как объясняют сами специалисты, перед ними стояла задача не только благоустроить парк, но и сохранить его исторический облик. По этой причине было принято решение отказаться от более масштабных работ.

«Лавочки, урны и столбы уличного освещения будут выполнены в традиционном классическом стиле. Они восстановлены по образцам тех архитектурных форм, которые были установлены в парке в 50-е годы прошлого столетия», – рассказали в Дирекции общественных пространств.

Отметим, что во Владивостоке ведется большая работа по благоустройству и развитию общественных пространств. Во многом скверы и парки преображаются благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году список благоустроенных пространств пополнят и прибрежные территории – это набережные в районе улицы Татарской и Второй речки. Всего на этот год в рамках нацпроекта запланированы работы по шести объектам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]