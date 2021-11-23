Ремонт Покровского парка во Владивостоке завершится в декабре

Ремонт Покровского парка вышел на финишную прямую. Сейчас здесь завершается обустройство новых пешеходных дорожек, а также восстановление существующих – часть из них будут асфальтированными, еще часть – выложена брусчаткой. В следующем месяце строители приступят в парке к монтажу малых архитектурных форм и уличного освещения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Также в декабре мы приступим к установке новой детской площадки. Это будет европейское игровое оборудование, выполненное из дерева. Такое решение было принято в связи с тем, что парк представляет собой естественную, природную среду», – отметила Лилия Гиззятова, заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока.

Помимо этого, в парке смонтируют систему видеонаблюдения и предусмотрят территорию для выгула собак – она появится в дальней части парка.

В Дирекции общественных пространств администрации Владивостока подчеркивают, что главная задача – сохранить исторический облик этой территории, так как Покровский парк почти 50 лет был местом захоронения многих владивостокцев. Свой последний приют здесь нашли многие известные жители города: герои Русско-японской войны Владимир Берлинский и Василий Бойсман, потомок Александра Сергеевича Пушкина – Лев Пушкин, редактор первой городской газеты «Владивосток» Николай Соллогуб и другие. Установлено было также место захоронения и перезахоронения архитектора Федора Постникова, который считается основателем городской пожарной дружины.

Как отмечает общественный деятель Марина Баринова, с точки зрения культурного и человеческого отношения Покровский парк должен стать приятным, чистым и обустроенным местом для прогулок и встреч.

«Три года я, краевед и автор книги «Покровский мемориальный парк Владивостока» Нелли Мизь, Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева и Общество изучения Амурского края вели на эту тему диалог с администрацией Владивостока и правительством Приморского края. Была попытка сделать здесь историческое, но фешенебельное место. Попытка фрагментировать всю территорию, сделать локации, говорящие о том или ином периоде истории парка. И я с благодарностью отношусь к решению администрация города признать за этим местом историческую память», – подчеркнула Марина Баринова, уточнив, что сейчас совместная работа продолжается.

Напомним, что в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» во Владивостоке новую жизнь обретут шесть общественных пространств. Общественная территория на сопке Бурачка, прогулочная зона на улице Тунгусской и набережная в районе Второй Речки уже открыты для горожан и гостей приморской столицы. В ближайшее время работы будут завершены в сквере Комсомольцев, Матросском сквере и на набережной в районе улицы Татарской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]