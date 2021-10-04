Детская площадка появится в этом году в сквере на Русской, 48

По поручению главы Владивостока Константина Шестакова до конца текущего года в сквере на Русской, 48 установят детскую площадку. Ранее об этом попросили местные жители, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказал заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Артем Кайсин, к работам по монтажу игровых элементов приступят уже в следующем месяце.

«Параллельно в сквере ведутся работы по обустройству дополнительных пешеходных зон, которые ранее не были учтены в проекте. Новые дорожки выполнены из бетонных плит, так называемых слэбов», – уточнил Артем Кайсин.

Напомним, что сквер на улице Русской, 48 был благоустроен в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В сквере сохранилась существующая схема функционального зонирования территории – площадки для отдыха с подходами и подъездами к ним. Территория доступна, в том числе, для инвалидов различных категорий: ширина тротуаров учитывает габариты кресла-коляски, по краям пешеходных путей занижены бордюры, а уклоны пешеходных дорожек и съезды с тротуаров имеют допустимый уклон.

Выделили в сквере и место для спортивной площадки. Здесь установили брусья, стойки для подтягивания и комплексный тренажер.

Подрядчик также смонтировал систему ливневой канализации, наружные сети освещения и систему видеонаблюдения. Кроме того, в сквере была обустроена площадка для выгула собак.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]