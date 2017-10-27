Фаер-шоу и новогодняя программа: во Владивостоке открывают два благоустроенных сквера

Благоустройство скверов на улицах Русской (Депутатская аллея) и Верхнепортовой во Владивостоке подошло к концу. Работы проводились по нацпроекту «Жильё и городская среда». Торжественное открытие обновлённых территорий состоятся в воскресенье, 27 декабря. С появлением новых мест отдыха горожан поздравят официальные лица, а с наступающим праздником – Дед Мороз и Снегурочка. Также для гостей подготовили красочное фаер-шоу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В сквере на Русской, 48 площадью 9 063 квадратных метра, сохранилась существующая схема функционального зонирования территории – площадки для отдыха с подходами и подъездами к ним. Выделено в сквере место для спортивной площадки − здесь установили брусья, стойки для подтягивания и комплексный тренажер. Подрядчик также смонтировал систему ливневой канализации, наружные сети освещения и систему видеонаблюдения.

Появилась на территории Депутатской аллеи и площадка для выгула собак с барьерами, тоннелями и горками. Кроме того, в сквере установили скамейки и урны. В центре сквера предусмотрели место для размещения в будущем монумента Рихарду Зорге – с такой инициативой в администрацию города обратились ветеранские организации.

После благоустройства в сквере должно быть комфортно всем жителям Владивостока. Территория будет доступна, в том числе, для инвалидов различных категорий: ширина тротуаров учитывает габариты кресла-коляски, по краям пешеходных путей занижены бордюры, а уклоны пешеходных дорожек и съезды с тротуаров имеют допустимый уклон.

Площадь территории сквера на Верхнепортовой, 41Б – 10 591 квадратный метр. Строители завершили здесь обустройство пешеходных дорожек, смонтировали системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения. Завершился монтаж новой спортивной площадки и лестницы с пандусом для маломобильных граждан. На территории также установили скамейки и урны.

Позднее в сквере установят памятник защитникам Отечества. В монументе воплощены герои-пограничники Иван Стрельников и Николай Буйневич, погибшие в бою за остров Даманский.

Уже в воскресенье, 27 декабря, скверы будут торжественно открыты. Для горожан Дирекция общественных пространств Владивостока, по заказу которой благоустраивались территории, подготовила праздничную программу.

В 12:00 официальные лица поздравят горожан с открытием новой благоустроенной территории на улице Верхнепортовой. А в 15:00 празднование пройдёт в сквере на Русской. На обеих территориях для гостей устроят огненное шоу, а новогоднего настроения добавят Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, во Владивостоке в этом году началось благоустройство 11 общественных пространств. Уже реконструировали территорию на улице Лермонтова в посёлке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина, Жариковский сквер на «Дальзаводе», сквер Игнатьева на Первой Речке, сквер в районе «Авангарда», а также сквер и экотропу на острове Попова. Также подрядчики завершили работы, запланированные на этот год, в Матросском сквере – его благоустройство завершится в следующем году после выполнения второго этапа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]