На острове Попова построят новый сквер

В ближайшие дни начнется строительство сквера на острове Попова в Приморском крае. Объект вошел в национальный проект «Жилье и городская среда», сообщают «Вести:Приморье».

Новая зона отдыха появится в районе улицы Подгорная, 13 – эта территория традиционно является одним из общественных центров поселка, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Подрядчику предстоит демонтировать старый асфальт и клумбы, затем начнутся планировочные и земляные работы.

«В новом сквере будут уложены пешеходные дорожки, появится детская площадка с игровым комплексом и качелями, спортивная зона с оборудованием для воркаута, клумбы, установлены скамейки и фонари», – рассказали в администрации Владивостока, в состав которого входит остров.

Также в новом сквере высадят деревья и кустарники: клены, рябины, сирень, можжевельник, спирея, гортензия, форзиция, бархат Амурский и другие. Сюда перенесут памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям острова. Сейчас объект находится на затапливаемой территории. Работы планируется завершить до 15 сентября.

Отметим, что сквер на Попова для благоустройства выбрали сами владивостокцы в ходе рейтингового голосования. Всего в дальневосточной столице в этом году по нацпроекту реконструируют пять скверов. По словам заместителя Правительства Приморья Елены Пархоменко, сейчас в крае благодаря нацпроекту преображаются даже самые отдаленные и труднодоступные территории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]