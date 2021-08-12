Новый детский лагерь у моря появится в Приморье

На побережье Партизанского района планируют создать детский оздоровительный лагерь, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. С таким предложением к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко обратилась сотрудница Партизанской центральной районной больницы. С коллективом медучреждения глава региона встретился в четверг, 12 августа.

По словам одного из докторов, несмотря на привлекательное с туристической точки зрения расположение, в районе нет ни одного муниципального стационарного детского лагеря, где могли бы отдыхать ребята со всего Приморья. Губернатор поддержал инициативу создать подобное учреждение.

«Это хорошее предложение, мы готовы взять определенные затраты на себя, сделать проект, чтобы создать межрайонное учреждение», – обозначил Олег Кожемяко.

Необходимая площадка под строительство лагеря имеется.

«Есть место, где это можно было бы сделать, – почти 1,5 гектара, достаточно, чтобы вместить около 150 человек», – сказал глава Партизанского района Лев Хамхоев.

Губернатор отметил, что с главами прибрежных территорий Приморья будет проработана программа развития летнего детского отдыха.

«Вместе с главами Находки, Хасанского и Шкотовского районов будем искать решение вопроса летнего отдыха детей. Сейчас используются площадки школ, но ребенку, конечно, нужна смена обстановки. Мы нацелены на то, чтобы строить новые лагеря и восстанавливать нормальный детский отдых у моря», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]