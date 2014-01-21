Трутнев и Кожемяко посетили новый детский сад во Владивостоке

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетили новый детский сад №122 во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье». Учреждение готовится принять воспитанников уже с нового учебного года.

Строительство обошлось федеральному бюджету в 254 млн. рублей, средства выделены по "единой субсидии". Дошкольное учреждение рассчитано на 12 разновозрастных групп. Общая проектная мощность учреждения – 230 мест. В здании оборудованы спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, логопедический кабинет и кабинет дополнительного образования. Все помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией, установлено видеонаблюдение, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Готов к работе также медицинский блок, который состоит из кабинета врача и процедурной и оснащен оборудованием в соответствии с предъявляемыми к подобным помещениям требованиями.

Юрий Трутнев и Олег Кожемяко пообщались с персоналом дошкольного учреждения, а также родителями, которые вместе с детьми пришли увидеть возможности нового детского сада.

«Как у вас здесь с молодыми специалистами? Очень важно привлекать на работу такие кадры, чтобы создать по-настоящему современное учреждение. Новое оборудование – это хорошо, но важнее всего – люди», – подчеркнул губернатор Приморья.

В детском саду заверили, что комплектация рабочего коллектива вопросов не вызывает. Штатная численность – 46 работников, в том числе 24 воспитателя, музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, заместитель заведующего по воспитательной работе и замзаведующего по административно-хозяйственной работе, обслуживающий персонал.

В настоящее время приняты на работу 12 воспитателей, из которых четыре – молодые специалисты. Есть и мужчины, что редко встретишь в дошкольных учреждениях.

«А как у вас с развивающими программами? Как с физическим воспитанием? Очень важно, чтобы дети занимались физической культурой, всячески укрепляли свое здоровье. Есть оздоровительная и общеукрепляющая программа “Маугли”, которую уже опробовали в образовательных учреждениях Владивостока. Обязательно внедрите ее у себя», – отметил Олег Кожемяко.

Руководство детского сада отметило, что согласно с позицией Губернатора и обязательно решит этот вопрос.

Напомним, в четверг, 16 июля, в Приморье с рабочим визитом находится полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В программе – посещение образовательных и культурных учреждений, осмотр строящихся объектов Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]