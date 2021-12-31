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В конце года во Владивостоке открыли новый детский сад

В конце года во Владивостоке открыли новый детский сад

Во Владивостоке сдали детский сад на 240 мест. Дошкольное учреждение находится на улице Архангельская, в районе бухты Патрокл, сообщает "Вести: Приморье". 

Как уточнили в краевом министерстве образования, новый детский сад станет структурным подразделением уже работающего в микрорайоне дошкольного учреждения.

«Акт ввода в эксплуатацию подписан в канун Нового года. Строительство уже полностью завершено. Расставлена мебель, закуплена вся необходимая техника, в том числе для столовой и прачечной. После праздников начнется работа по получению лицензии на образовательную деятельность», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, накануне в Шкотовском районе также завершили строительство нового детского сада «Березка». Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест и располагается в поселке Новонежино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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