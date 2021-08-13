Светлана Морозова: «Почетные граждане Владивостока достойны, чтобы их именами называли улицы и предприятия»

Совет почетных граждан Владивостока обратился в администрацию Владивостока с предложением – активно называть именами почетных граждан, которые ушли из жизни, улицы, скверы, школы, организации, предприятия и другие объекты. Тем самым будет увековечена память о людях, которые оставили заметный след в истории Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Отметим, в связи с изменениями в муниципальном правовом акте «О порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока», которые приняты недавно, наименовывать улицы именами почетных граждан можно теперь не дожидаясь истечения 15 лет со дня их смерти. Раньше такое право касалось только Героев Советского Союза, Героев России и некоторых других категорий выдающихся деятелей.

«Хотелось бы, чтобы имена наших соотечественников, которые так много сделали для города, его развития и процветания, остались в нашей памяти и памяти потомков, - говорит председатель Совета почетных граждан Владивостока Светлана Морозова. – Для этого стоило бы называть в их честь улицы и скверы, школы, новые военные и торговые суда, лаборатории или аудитории в вузах, предприятия и другие объекты. Мы обратились к главе Владивостока Константину Шестакову с просьбой оказать содействие в увековечивании памяти таких замечательных людей, как Геннадий Турмов, Геннадий Хватов, Павел Мотавкин, Геннадий Мельников, Виктор Миськов, Леонид Мехед, Лев Князев, Виктор Черепков, Иван Римкунас и других. Глава города поддержал инициативу. Теперь имена почетных граждан находятся в приоритете при наименовании новых улиц, переулков, скверов, других объектов».

При этом, как уточнили в комиссии по городской топонимике, для присвоения имен почетных граждан предприятиям и организациям Владивостока необходимо, чтобы в адрес комиссии от этих организаций были направлены соответствующие ходатайства.

«Надеюсь, такие ходатайства обязательно подготовят предприятия, где трудились почетные граждане, - ДВФУ и пароходство, медицинский университет, кондитерская фабрика, Тихоокеанский флот и другие, - отметила Светлана Морозова. – Помимо этого могут быть установлены мемориальные доски, бюсты, созданы экспозиции и музеи с информацией, фотографиями и другими материалами, которые рассказывают о людях и эпохе, с ними связанной. Все это – важная часть в копилку памяти и общей истории города и страны».

Так, научные работы, информация, фотографии, различные материалы о профессоре, одном из основателей Владивостокского медицинского института Павле Мотавкине собраны в музее вуза (ныне Тихоокеанский государственный медицинский университет). Планируется, что именем Мотавкина будет названа кафедра, которую он возглавлял.

Светлана Морозова направила письмо в адрес Министерства транспорта России с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении имени Виктора Миськова одному из строящихся судов торгового флота. Также Совет почетных граждан обратился к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой оказать помощь в увековечивании памяти Геннадия Хватова и направить ходатайство, чтобы его именем был назван один из вновь строящихся кораблей.

С инициативой не ждать 15 лет, а получить право давать имена почетных граждан различным объектам сразу после их ухода из жизни, выступили совет почетных граждан и его председатель Светлана Морозова. Изменения в муниципальный правовой акт поддержали как в администрации Владивостока, так в думе города.

Напомним, на сегодня во Владивостоке в честь почетных граждан наименованы две улицы – Анны Щетининой и Адмирала Горшкова. Также установлено 23 мемориальные доски таким выдающимся жителям города, как Степан Ощепков, Вадим Мялк, Виктор Сорванов, Лев Князев, Вадим Абоносимов, Юлия Агронская, Петр Шугуров и другим.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]